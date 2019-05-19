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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı spor yaparak kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

 İZMİR'de yaklaşık 300 kişi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sahilde spor yaptı. Alana, üzerlerinde Türk bayrağı ve Atatürk baskılı tişörtlerle gelen katılımcılar, etkinliğin ardından bayrak açarak İzmir Marşı'nı söyledi.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaklaşık 300 kişi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sahilde spor yaptı. Alana, üzerlerinde Türk bayrağı ve Atatürk baskılı tişörtlerle gelen katılımcılar, etkinliğin ardından bayrak açarak İzmir Marşı'nı söyledi.

İzmir Mavişehir Sports İnternational Spor Merkezi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Merkeze üye yaklaşık 300 kişi, Mavişehir sahilinde bir araya geldi, antrenman yaptı ve Türk bayrağını dalgalandırarak hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Aralarında Türk bayrağı ve Atatürk baskılı tişörtleri giyenlerin de olduğu grup, spor merkezinden Mavişehir sahiline koşarak geldi ve 7 setten oluşan fitness antrenmanını açık havada tamamladı. Etkinliğe katılanlar, kimi zaman fitness hareketlerini yaparken zorlansa da görevli antrenörlerden yardım alarak eğlenceli hale getirdi. Etkinlikte yaklaşık 300 kişi, aynı anda spor yapma fırsatı buldu. Anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Antrenör Hasan Kılınçer, "Bugün Sports İnternational üyelerimiz, spor merkezinden Mavişehir sahile kadar koşarak geldiler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı böyle bir etkinlikle kutlamak bizleri çok mutlu etti. Antrenman kapsamında bugün 7 setten oluşan bir egzersiz serisi belirledik. 20 eğitmenimiz üyelerin doğru egzersiz yapabilmesi için görev aldı" dedi.

'GENÇLİK HER DAİM SPORA İLGİ DUYMALI'

Alana Mustafa Kemal Atatürk baskılı tişörtüyle gelen Mehmet Bülent Sualp, "Bugün biraz yorucu geçti, spor eğitmenlerimiz bizi zorladı, ancak onun dışında her şey çok güzeldi. Ne kadar zorlansak da formda kalmak için spor yapmamız gerekiyor. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürüyoruz. Bugünü gençliğe armağan ettiği için ayrı bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Sporu çok sevdiğini dile getiren İrem Sel ise, "Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Biz bu güzel günü spor yaparak anıyoruz. Gençliğin her daim spora ilgi duyması ve eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Antrenman bugün çok güzel geçti" dedi.

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