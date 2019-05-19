19 Mayıs: Grafiklerle Türkiye'de gençlerin durumu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 100. yılında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye'de 15-24 yaş aralığında 13 milyona yakın genç yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) gençlik bayramı için hazırladığı "İstatistiklerle Gençlik 2018" verilerine göre, 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye'de nüfusun yüzde 15,8'ini gençler oluşturdu. Peki Türkiye'de gençlerin istihdamı, eğitimi ve yaşam memnuniyeti ne durumda? Grafiklerle derledik. Genç işsizliği ne durumda? TÜİK'in 2018 verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun yüzde 20,3'ü işsiz. Erkeklerde işsizlik oranı %17,6 iken kadınlarda bu oran %25,3. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %24,5 olurken, erkeklerde bu oran %15,6, kadınlarda ise %33,6 olarak hesaplandı. İstihdam edilen gençlerin, %53,3'ünün hizmet sektöründe yer aldığı, onu sanayi ve tarım sektörlerinin izlediği görüldü. Bu yaş grubundaki kadınlar arasında hizmet sektörüne ayrılan pay erkeklerinkine göre daha fazla. Habitat Derneği'nin "Gençlerin İyi Olma Hali" araştırmasına katılan gençlerin yüzde 30'u aylık kişisel gelirinin 600 TL ve altında olduğunu, yüzde 33'ü ise 601-1500 TL aralığında olduğunu söylüyor.

Eğitim: Okullaşma oranı yükseliyor, eğitime yatırım OECD ortalamasının çok altında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, devletin eğitim kurumlarına öğrenci başına en az harcama yaptığı ülke Türkiye. 2015 yılında güncellenen verilere göre, Türkiye'de ilkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrenci başına yapılan kamu harcamaları, 4 bin 652 dolar. Bu, 10 bin 391 dolar olan OECD ortalamasının yarısından az. Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) derlediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine göre, eğitimin finansmanı yıllara göre şöyle değişti: Türkiye'de net okullaşma oranları hem kız hem de erkekler için artış gösteriyor. Öte yandan okuldan ayrılmaların oranı hâlâ önemli bir konu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) güncel verileri, Avrupa ülkelerinin pek çoğuna paralel olarak Türkiye'de eğitimden erken ayrılmaların oranının hızla düştüğünü gösteriyor. Ancak birçok OECD ülkesinde erkeklerin eğitim düzeyi kadınlardan daha düşükken, Türkiye'de aksine kadınlar erkeklere göre dezavantajlı konumda. Türkiye'de 2017 yılında, eğitimden erken ayrılma oranı kadınlarda yüzde 34 iken, erkeklerde bu oran yüzde 31 olarak kayda geçti.