19 Mayıs: Grafiklerle Türkiye'de gençlerin durumu

Sağlık başlıca *'**mutluluk kaynağ**ı'*

TÜİK'in raporuna göre sağlık, gençler için en önemli mutluluk kaynağı. Onu başarı ve sevgi takip ediyor.

18 yaş ve üzeri katılımcıların %70,3'ü genel sağlık durumundan memnun olduğunu söylüyor.

Gençlerin %93'ü internet kullanıyor

TÜİK'in bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 16-24 yaş grubundaki gençlerde internet kullanımının hem kadın hem de erkekler için giderek yükseldiğini gösterdi. 2017'de bu yaş grubundaki gençlerin yüzde 90'ı internet kullanırken, bu oran 2018'de yüzde 93'e yükseldi.

We Are Social ve HootSuite tarafından her yıl yayınlanan Küresel Dijital Raporu'nun 2019 yılına ait verilerine göre Türkiye'de genç sosyal medya kullanıcıları yaş aralığı ve cinsiyete göre şöyle ayrılıyor:

