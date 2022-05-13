HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs resmi tatil? 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs tam gün tatil mi?

19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs resmi tatil? 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs tam gün tatil mi?

13.05.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs tam gün tatil mi? şeklindeki sorular sorulmaya devam ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu şimdiden yurdun dört bir yanını sardı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşku ile kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. İşte merak edilen detaylar!

19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs resmi tatil? 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs tam gün tatil mi?

19 Mayıs yaklaşırken resmi tatillerin hangileri olduğu öğrenilmek isteniyor. Mayıs ayı içinde yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili sorular sorulmaya başlandı. Vatandaşlar, 19 Mayıs tatil mi sorusu yanıt bulmayı bekliyor. 19 Mayıs resmi tatiller arasında bulunuyor mu? Peki bu yıl 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

19 MAYIS HANGİ GÜN?

19 Mayıs bu yıl perşembe gününe denk geliyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramı ve resmi tatilidir.

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs üniversiteler açık mı kapalı mı?

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2022’de perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Kurban Bayramı

2022’de 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2022’de cuma gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2022’de salı günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2022’de cumartesi gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınlar ayırdı! Yol verme kavgası...Kadınlar ayırdı! Yol verme kavgası...
Kaftancıoğlu ilk kez konuştu! 'Mesele...'Kaftancıoğlu ilk kez konuştu! 'Mesele...'
Tam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdiTam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu!

Yabancı uyruklu kadın, evde doğurduğu bebeği balkondan attı

Yabancı uyruklu kadın, evde doğurduğu bebeği balkondan attı

İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu

İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu

İlginizi Çekebilir

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızı böyle kurtardı

Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızı böyle kurtardı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.