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19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs tam gün mü yarım gün mü resmi tatil? 19 Mayıs okullar tatil mi?

08.05.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu şimdiden yurdun dört bir yanını sardı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşku ile kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs tatil olacak mı, 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte merak edilen soruların cevapları!

19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs tam gün mü yarım gün mü resmi tatil? 19 Mayıs okullar tatil mi?

Resmi tatillerin hangileri olduğu gündemde yer alıyor. Mayıs ayı içinde yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili sorular sorulmaya başlandı. Vatandaşlar, 19 Mayıs tatil mi sorusu yanıt bulmayı bekliyor. 19 Mayıs resmi tatiller arasında bulunuyor mu? Peki bu yıl 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

19 MAYIS HANGİ GÜN?

19 Mayıs bu yıl perşembe gününe denk geliyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramı ve resmi tatilidir.

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs üniversiteler açık mı kapalı mı?

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2022’de perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Kurban Bayramı

2022’de 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2022’de cuma gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2022’de salı günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2022’de cumartesi gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.

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