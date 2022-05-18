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19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs sağlık ocakları, eczaneler hizmet verecek mi? 19 Mayıs hastanelerden randevu alınabilecek mi?

18.05.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Perşembe günü yani yarın tüm yurtta yaşanacak. 19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle hastanelerin açık olup olmadığı şimdiden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, 19 Mayıs hastaneler açık mı, tatil mi? 19 Mayıs'ta hastaneler randevu veriliyor mu? İşte tüm detaylar!

19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs sağlık ocakları, eczaneler hizmet verecek mi? 19 Mayıs hastanelerden randevu alınabilecek mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın tüm yurtta kutlanacak. Bu önemli, gurur verici günde bazı yerler kapalı olacak. Vatandaşlar yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacağından hastanelerin durumu sorgulanıyor. 19 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs hastanelerden randevu alınabilecek mi? İşte 19 Mayıs hastanelerin durumu...

19 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Perşembe günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Hastaneler de 19 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak.

Her yıl 19 Mayıs günü resmi tatildir. Bu sebeple, hastaneler de kamu kurumları arasında yer aldığından 19 Mayıs'ta tatil olur ancak hastanelerin Acil Servisleri hizmet vermektedir.

19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs sağlık ocakları, eczaneler hizmet verecek mi? 19 Mayıs hastanelerden randevu alınabilecek mi?

18 MAYIS HASTANELER KAPALI MI?

Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, 17 Mayıs Çarşamba ve 18 Mayıs Perşembe günü grev sebebiyle görevi bırakacak.

6 gün uygulanacak grev boyunca sağlık kuruluşları resmî tatillerde sunulduğu şekilde devam edecek. Bu nedenle vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması istenecek.

Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.

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sağlık ocağı
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