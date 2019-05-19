19 Mayıs, Hatay'da coşkuyla kutlandı

Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)- HATAY'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı törenlerle coşkuyla kutlandı.

Merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen gençlik yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Hatay Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından Köprübaşı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile devam etti. Çelenk sunma töreninin ardından etkinlikler Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programı ile devam etti. Burada gerçekleşen programa Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Ahmet Gürbüz, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile başlayan programın açılışında konuşan Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, 19 Mayıs’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında önemli bir rolü olduğunu ifade ederek, 19 Mayıs’ın 100. Yılını kutlamanın heyecanı içinde olduklarını söyledi. Gerçekleşen konuşmaların ardından halk oyunları, jimnastik, dans ve dövüş gösterilerinin yer aldığı program renkli görüntülere sahne oldu.

