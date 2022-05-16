19 MAYIS KARGOLARIN DURUMU! 19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs PTT çalışıyor mu?

19 Mayıs tarihinde kargoların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kargo bekleyenler, 19 Mayıs'ın gelmesi ile kargolarının zamanında gelip gelmeyeceğini araştırıyor. MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo firmalarının çalışma saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. İşte 19 Mayıs kargoların çalışma durumu...

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kargoların çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Özel kargo şirketlerinin geneli, resmi tatillerde de dağıtıma devam ediyor. Resmi tatillerde PTT kargo firmaları çalışmıyor.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

SÜRAT kargo tarafından Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS mesai başlangıç saati 09:00'dir. Kapanış saati şubelere göre değişebiliyor. UPS Kargo şirketleri genellikle saat 18:00'de kapanırken, bazıları da 19:00'de kapanmaktadır.

