HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 MAYIS KONSERLERİ 2023 İSTANBUL: 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi şarkıcılar olacak?

19 MAYIS KONSERLERİ 2023 İSTANBUL: 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi şarkıcılar olacak?

18.05.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs konserleri ve etkinlik takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çok sayıda şarkıcı ve müzisyen sahne alacak. Pop müzik şarkıcısı Hadise ile Rap müziğin sevilen isimlerinden Murda da dahil olmak üzere pek çok sanatçı Maltepe'de hayranlarıyla buluşacak. Peki, 19 Mayıs konserleri nerede? 19 Mayıs konserleri saat kaçta, hangi şarkıcılar olacak?

19 MAYIS KONSERLERİ 2023 İSTANBUL: 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi şarkıcılar olacak?

19 Mayıs konserleri İstanbul'un Maltepe ilçesinde gerçekleştirilecek. Öte yandan Mabel Matiz İzmir'de, Sıla Gençoğlu ise Ankara'da sahne alacak. "19 Mayıs konser takvimi 2023" konu başlığı internette araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. İşte 19 Mayıs konserleri...

19 MAYIS KONSERLERİ NEREDE?

19 Mayıs konserleri ile ilgili detaylar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı.

Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi ünlü isimler Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

19 MAYIS KONSERLERİ SAAT KAÇTA?

19 Mayıs konserleri saat 14.00'te başlayacak.

19 MAYIS KONSERLERİNDE HANGİ ŞARKICILAR OLACAK?

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda konserlerde Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz, DJ Burak Yeter, Sena Şener, Skapova ve Kum sahne alacak.

19 MAYIS KONSERLERİ (ANKARA)

19 Mayıs konserleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde Sıla sahne alacak. Konser, saat 20:00'de başlayacak.

19 MAYIS KONSERLERİ (İZMİR)

İzmir'deki 19 Mayıs konserlerinde Mabel Matiz sahneye çıkacak.

19 Mayıs kutlamaları İzmir'de Kültürpark'ta gerçekleştirilecek, kapanışı ise Gündoğdu'da Mabel Matiz yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...
Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi! Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi!
İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti! İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.