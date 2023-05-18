19 MAYIS KONSERLERİ 2023 İSTANBUL: 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi şarkıcılar olacak?

19 Mayıs konserleri İstanbul'un Maltepe ilçesinde gerçekleştirilecek. Öte yandan Mabel Matiz İzmir'de, Sıla Gençoğlu ise Ankara'da sahne alacak. "19 Mayıs konser takvimi 2023" konu başlığı internette araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. İşte 19 Mayıs konserleri...

19 MAYIS KONSERLERİ NEREDE?

19 Mayıs konserleri ile ilgili detaylar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı.

Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi ünlü isimler Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

19 MAYIS KONSERLERİ SAAT KAÇTA?

19 Mayıs konserleri saat 14.00'te başlayacak.

19 MAYIS KONSERLERİNDE HANGİ ŞARKICILAR OLACAK?

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda konserlerde Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz, DJ Burak Yeter, Sena Şener, Skapova ve Kum sahne alacak.

19 MAYIS KONSERLERİ (ANKARA)

19 Mayıs konserleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde Sıla sahne alacak. Konser, saat 20:00'de başlayacak.

19 MAYIS KONSERLERİ (İZMİR)

İzmir'deki 19 Mayıs konserlerinde Mabel Matiz sahneye çıkacak.

19 Mayıs kutlamaları İzmir'de Kültürpark'ta gerçekleştirilecek, kapanışı ise Gündoğdu'da Mabel Matiz yapacak.

