19 Mayıs kutlamalarında engelli çocuklardan anneleri ile birlikte gösteri

Adana’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinlikte 10 engelli çocuğun anneleri ile gösterisi ilgiyle izlendi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatmasının 100. yıl dönümünde Adana’da kutlamalar, Atatürk Parkı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende daha sonra kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar bando eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşları selamlayarak Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Ataşbak törende yaptığı konuşmada, "19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen aziz milletimizin varlık, yokluk mücadelesinin ilk adımıdır" dedi.

Ataşbak’ın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan artistik jimnastik, dans ve jimnastik, güreş, halkoyunu, akrobasi gösterisi, karate ve tekvando gösterileri yapıldı. Özel bir eğitim merkezinde eğitim gören 10 engelli çocuğun anneleriyle birlikte yaptığı dans gösterisi ilgiyle izlenirken, duygulu anların da yaşanmasına neden oldu. Ayrıca 100 genç Atabarı türküsü eşliğinde halay çekti.

Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Atıç, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru ve Ahmet Zenbilci, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, çok sayıda kamu kurumu müdürü ve askeri yetkili katıldı.

