19 Mayıs mesajları 2020: En güzel resimli 19 Mayıs kutlama mesajları!

19 Mayıs 1919 tarihi Anadolu topraklarının düşman işgalinden kurtuluşu için çok önemli bir gündür. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gelişi Kurtuluş Savaşı ve zafere giden yolun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Nitekim 101. yılında yine önemli günü hatırlıyor, anlamlı 19 Mayıs mesajları ile çevremize de hatırlatıp, önemini paylaşıyoruz.

19 MAYIS MESAJLARI (YAZILI VE RESİMLİ)

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı Anadolu’da işgal kuvvetlerine karşı başlayan ve Kurtuluş Savaşı’na uzanan direnişin ilk adımı olarak görülmektedir. Bu önemli tarihin 101. yılında 19 Mayıs mesajları ile günün anlam ve önemini yakınlarınızla, çevrenizle paylaşabilirsiniz.