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19 Mayıs mesajları 2020: En güzel resimli 19 Mayıs kutlama mesajları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 23:20 | Son Güncelleme

Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma vapurundan Samsun’a çıkışı ve kurtuluş mücadelesini başlatmasının 101. yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu özel günü anlam ve önemini paylaşmak için sizlere 19 Mayıs mesajları derledik.

19 Mayıs mesajları 2020: En güzel resimli 19 Mayıs kutlama mesajları!

19 Mayıs 1919 tarihi Anadolu topraklarının düşman işgalinden kurtuluşu için çok önemli bir gündür. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gelişi Kurtuluş Savaşı ve zafere giden yolun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Nitekim 101. yılında yine önemli günü hatırlıyor, anlamlı 19 Mayıs mesajları ile çevremize de hatırlatıp, önemini paylaşıyoruz.

19 MAYIS MESAJLARI (YAZILI VE RESİMLİ)

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 mayis mesajlari 6

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı Anadolu’da işgal kuvvetlerine karşı başlayan ve Kurtuluş Savaşı’na uzanan direnişin ilk adımı olarak görülmektedir. Bu önemli tarihin 101. yılında 19 Mayıs mesajları ile günün anlam ve önemini yakınlarınızla, çevrenizle paylaşabilirsiniz.

101 yıl önce İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs’ta Samsun’a adım atmıştı. Önce kongreler sonra düzenli ordu ve milli mücadele ile devam eden Kurtuluş Savaşı süreci ile Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyet tarihimizde özel bir yeri olan bu tarihin önemini sizin için derlediğimiz 19 Mayıs mesajları ile de paylaşabilirsiniz.

Atamızın, Türk gençliğine bıraktığı kutlu armağan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

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19 Mayıs 1919 Samsun’dan çıkan sevgi bayrağının yurdun her yerinde dalgalanması dileğimle, Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun.

Yüzyıllardır çektiğimiz çilenin ve yurdun her bir karışını sulayan kanların sonucu doğan CUMHURİYETİ, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız.

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Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat, zekanı unut, daima çalışkan ol. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

Samsun’dan Anadolu’ya doğan güneş tüm düşmanı boğduğu 19 Mayıs tüm Türk gençliğine armağan olsun. Kaynak: 19 Mayıs mesajları | En güzel 19 Mayıs kutlama mesajları

19 mayis mesajlari 3

Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Yarın yani 19 Mayıs 2020, Kurtuluş Savaşı için ilk adımın atılmasının yani Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümü olacak. Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli olan bu tarihi resmi bayram olarak da kutluyoruz. İşte Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri...

Yarın Türkiye Cumhuriyeti tarihi için çok önemli bir gün. Yarın 101. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün işgal kuvvetlerinden kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıkışını hatırlayacağız. Bu olayın Cumhuriyetimizin için önemini anlamlı 19 mesajları vasıtasıyla çevremizle paylaşacağız.

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Varlığına ve geleceğine sahip çıkan tüm Türk gençliğinin bayramı kutlu olsun.

19 Mayıs 1919 Ata'nın Samsuna ayak bastığı "Ya istiklal, ya ölüm" diyerek ulusu uyandırdığı ve emperyalizme karşı savaş açtığı önemli bir gündür. Yaşasın tam bağımsız Türkiye.

Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Düşman işgalinden kurtulmanın ilk adımı tam da 101 yıl önce bugün atılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesinden çıkardığımız dersleri unutmayalım diye bugünü önce gençlere sonra herkese armağan etti. 19 Mayıs Atɑtürk’ü Anmɑ, Gençlik ve Spor Bɑyrɑmı kutlu olsun.

Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Mustafa Kemal Atatürk

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