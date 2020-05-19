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19 Mayıs mesajları: Samsun’a çıkışın 101. Yılı kutlu olsun! (Yazılı ve resimli mesajlar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 09:57 | Son Güncelleme

101 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma vapuru ile Samsun’a geldi ve düşman işgali altındaki Anadolu’da kurtuluş mücadelesini başlattı. Bu önemli günü Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlamaya devam ediyoruz. İşte bu özel gün için anlamlı 19 Mayıs mesajları...

19 Mayıs mesajları: Samsun’a çıkışın 101. Yılı kutlu olsun! (Yazılı ve resimli mesajlar)

Kurtuluş Zaferi’ne giden yolun başlangıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıdır. 101 yıl önce işgal kuvvetlerine karşı başlatılan mücadelenin fitili Samsun’da yakıldı. Bu özel günün anlam ve önemini ve şehitlerimiz için dualarınızı paylaşmak isterseniz işte sizin için derlediğimiz yazılı 19 Mayıs mesajları

19 MAYIS MESAJLARI

  • Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağanı, 100. yaşına gelen egemenliğimizin bu kıvançlı ve onurlu gününü, 19 Mayıs At?türk’ü Anm?, Gençlik ve Spor B?yr?mı‘nı kutluyorum.

  • Milletimizin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını 100. yılında gururla anıyor ve 19 Mayıs At?türk’ü Anm?, Gençlik ve Spor B?yr?mı‘nı kutluyorum.

  • Düşman işgalinden kurtulmanın ilk adımı tam da 100 yıl önce bugün atılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesinden çıkardığımız dersleri unutmayalım diye bugünü önce gençlere sonra herkese armağan etti. 19 Mayıs At?türk’ü Anm?, Gençlik ve Spor B?yr?mı kutlu olsun.

  • Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Mustafa Kemal Atatürk

  • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk

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    • Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. 100. yılında At?türk’ü Anm?, Gençlik ve Spor B?yr?mının anlam ve önemini unutmayın.

    • Türk Milleti’nin büyük önderi Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.

    • Türkiye’de genç olmakla, dünyanın herhangi bir ülkesinde genç olmak aynı şey değildir. Bu ülkenin gencecik bir kumandan ve ilim irfan ehli gencecik bir ordu tarafından kurulduğunu asla unutmuyoruz. 19 Mayıs Bayramımız kutlu olsun.

    • Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.

    • Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat, zekanı unut, daima çalışkan ol. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

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    • Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.

    • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gençlerimizi, sevgiyle kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.

  • Ey Türk Gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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    • Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

    • Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

    • Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

    • Türk Milleti’nin büyük Önderi Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.

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    • Türk çocuğu kendine güven ama çok çalışmayı ihmal etme. Daima başarıya odaklan. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

    • Ey Türk gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla ve 100. yılında bu önemli günün anlam ve önemini idrak et. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

    • Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
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