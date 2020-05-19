19 Mayıs mesajları: Samsun’a çıkışın 101. Yılı kutlu olsun! (Yazılı ve resimli mesajlar)

Kurtuluş Zaferi’ne giden yolun başlangıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıdır. 101 yıl önce işgal kuvvetlerine karşı başlatılan mücadelenin fitili Samsun’da yakıldı. Bu özel günün anlam ve önemini ve şehitlerimiz için dualarınızı paylaşmak isterseniz işte sizin için derlediğimiz yazılı 19 Mayıs mesajları
Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağanı, 100. yaşına gelen egemenliğimizin bu kıvançlı ve onurlu gününü, 19 Mayıs At?türk’ü Anm?, Gençlik ve Spor B?yr?mı‘nı kutluyorum.
Milletimizin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını 100. yılında gururla anıyor ve 19 Mayıs At?türk’ü Anm?, Gençlik ve Spor B?yr?mı‘nı kutluyorum.
Düşman işgalinden kurtulmanın ilk adımı tam da 100 yıl önce bugün atılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesinden çıkardığımız dersleri unutmayalım diye bugünü önce gençlere sonra herkese armağan etti. 19 Mayıs At?türk’ü Anm?, Gençlik ve Spor B?yr?mı kutlu olsun.
Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Mustafa Kemal Atatürk
Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. 100. yılında At?türk’ü Anm?, Gençlik ve Spor B?yr?mının anlam ve önemini unutmayın.
Türk Milleti’nin büyük önderi Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.
Türkiye’de genç olmakla, dünyanın herhangi bir ülkesinde genç olmak aynı şey değildir. Bu ülkenin gencecik bir kumandan ve ilim irfan ehli gencecik bir ordu tarafından kurulduğunu asla unutmuyoruz. 19 Mayıs Bayramımız kutlu olsun.
Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.
Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gençlerimizi, sevgiyle kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.
Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Türk çocuğu kendine güven ama çok çalışmayı ihmal etme. Daima başarıya odaklan. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Ey Türk gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla ve 100. yılında bu önemli günün anlam ve önemini idrak et. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.