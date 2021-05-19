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19 Mayıs mesajları yağdı! Ünlü isimler paylaştı

19.05.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları gelmeye başladı. Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarıyla bu önemli günü kutladı.

Ünlü isimler, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919’un 102. yılını, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

İşte sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...

Ünlü isimlerden 19 Mayıs paylaşımları

Gülse Birsel

Gülse Birsel
Objektife bakan bu genç adam ileride hem bir milletin kaderini hem dünyayı değiştirecekti... Onun için, elbette “Bütün ümidimiz gençliktedir”. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

Cüneyt Arkın

Cüneyt Arkın
"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”

Gül Sunal

Gül Sunal
Gençler unutmayacağınızdan eminiz.. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun🇹🇷 Atamıza , silah arkadaşlarına ,tüm şehit ve gazilerimize saygıyla...

Mazhar Alanson

Mazhar Alanson
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

Mine Tugay

Mine Tugay
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek genç kalacaktır. Bayramımız kutlu olsun..

Türkan Şoray

Türkan Şoray
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ata’mıza sonsuz minnetle. İstikbal gençlikte.

Pelin Öztekin

Pelin Öztekin
19.05 Senin duruşuna, gülüşüne, bir bakışına can feda!

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ey Güzel Gençlik Ey

Murat Boz

Murat Boz
19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

Genco Erkal

Genco Erkal
Önceden böyle bayramlar vardı. Güzel günlerdi.
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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