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19 Mayıs Murat Boz konseri saat kaçta? Murat Boz 19 Mayıs'ta nerede sahne alacak?

19.05.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Boz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda konser verecek. Ünlü şarkıcının nerede, saat kaçta sahne alacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İstanbullular, 19 Mayıs Murat Boz konseri saat kaçta? Murat Boz 19 Mayıs'ta nerede sahne alacak? soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. İşte ünlü şarkıcının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konser ile ilgili detaylar...

19 Mayıs Murat Boz konseri saat kaçta? Murat Boz 19 Mayıs'ta nerede sahne alacak?

19 Mayıs Murat Boz konseri saat kaçta, nerede? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Pop müziğin sevilen ismi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte sahne alacak. Peki 19 Mayıs Murat Boz konseri saat kaçta? Murat Boz 19 Mayıs'ta nerede sahne alacak? ünlü şarkıcının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konser ile ilgili bilgiler haberimizde...

19 MAYIS MURAT BOZ KONSERİ SAAT KAÇTA?

Murat Boz'un da aralarında yer aldığı birçok isim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi düzenlenecek olan etkinlikler Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak.

Murat Boz, Redd, Cartel'den Kabus Kerim ile Erci E, Deniz Tekin ve Nova Norda gibi isimler sevilen şarkılarını seslendirecekler.

Murat Boz saat 21.30'da sahneye çıkacak.

MURAT BOZ 19 MAYIS'TA NEREDE SAHNE ALACAK?

Murat Boz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinliklerde saat 21.30'da sahne alacak.

İşte sahne alacak diğer isimler:

-Deniz Tekin 15.00'de sahne alacak

-Nova Norda 16.15'de sahne alacak

-Redd 17.30'da sahne alacak

-Cartel'den Kabus Kerim ve Erci E 19.00'da sahne alacak

-Batuflex 20.30'da sahne alacak

MALTEPE ETKİNLİK ALANI NEREDE?

Maltepe Etkinlik Alanı adresi: Yalı, 34844 Maltepe/İstanbul

MALTEPE ETKİNLİK ALANINA NASIL GİDİLİR?

İşte Maltepe Sahili Etkinlik Alanı yakınından geçen toplu taşıma hatları:

Otobüs: 16D, 4, E-9

Tren: MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK), MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M4

Minibüs/dolmuş: DOLMUŞ: D-37

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Murat Boz
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