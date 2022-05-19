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19 Mayıs neden önemli? 19 Mayıs'ta ne oldu? Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da nereye çıktı?

19.05.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs tüm yurtta büyük coşku ile kutlanıyor. Bu günü yani 19 Mayıs daha iyi anlamak için 19 Mayıs anlam ve önemi nedir şeklinde araştırmalar hız kazandı. İşte vatandaşlar tarafından araştırılan 19 Mayıs'ın anlam ve önemine dair detaylar!

19 Mayıs neden önemli? 19 Mayıs'ta ne oldu? Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da nereye çıktı?

19 Mayıs'ın anlam ve önemi Türk tarihi açısından büyüktür. Her yıl coşku ile karşılanan milli bayramlardan biri olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal meşalesini yakmak için Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanı coşkuya ve heyecana bürünmüş durumda. İşte 19 Mayıs önemi, 19 Mayıs’ta ne oldu sorularının ayrıntılı cevapları...

19 MAYIS'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk’ün Samsun’a ayak basmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun’a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk’ün Büyük Nutku’nu 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkışı ile başlatmasından anlaşılmaktadır.

19 Mayıs neden önemli? 19 Mayıs'ta ne oldu? Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 da nereye çıktı?

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 Mayıs neden önemli? 19 Mayıs'ta ne oldu? Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 da nereye çıktı?

Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır:“Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.”

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