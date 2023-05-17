19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda özel sektör, kamu ve okullar tatil mi?

19 Mayıs okullar tatil mi? Sorunun yanıtını öğrenmek isteyenler, arama motorlarında 2023 resmi tatiller konu başlığını araştırıyor. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, okullar ve kamu kurumlarında son durum...
19 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler eğitime ara verecek.
19 Mayıs bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bilindiği üzere Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramı ve resmi tatilidir.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek.
1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı