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19 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? Yarın okullar tatil olacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler...

18.05.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ta okullar tatil mi? Sorunun yanıtı Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım sürerken öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bu sene, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı cuma gününe denk geliyor. Bu sebeple konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 19 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? Yarın okullar tatil olacak mı?

19 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? Yarın okullar tatil olacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler...

19 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta okullar tatil olacak. İşte 19 Mayıs okul tatili ile ilgili detaylar...

19 Mayıs 2023 Cuma

19 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler eğitime ara verecek.

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bilindiği üzere Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramı ve resmi tatilidir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek.
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2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

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19 MAYIS'TA NE OLDU?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır.

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Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

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19 MAYIS NEDEN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR?

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir.

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Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

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