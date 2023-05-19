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19 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara hangi günler çekiliyor? Bilet ve sonuç sorgulama

19.05.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. 19 Mayıs Cuma akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapacak olan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Peki, 19 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara hangi günler çekiliyor? İşte bilet ve sonuç sorgulama ekranı...

19 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara hangi günler çekiliyor? Bilet ve sonuç sorgulama

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçları araştırıyor. Milli Piyango Tv ve Youtube kanalından canlı yayınlanacak olan çekiliş yine büyük ilgi görüyor. 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 'On Numara hangi günler çekiliyor, sonuçları açıklandı mı?' sorularının cevabı...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On Numara çekilişi 19 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00 itibariyle gerçekleştirilecek.

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ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi haftada iki gün yapılıyor. Çekiliş her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

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15 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

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