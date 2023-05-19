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19 Mayıs ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! On Numara hangi günler çekiliyor? Bilet ve sonuç sorgulama

19.05.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. 19 Mayıs Cuma akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak ekrana geldi. Peki, 19 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara hangi günler çekiliyor? İşte bilet ve sonuç sorgulama ekranı...

19 Mayıs ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! On Numara hangi günler çekiliyor? Bilet ve sonuç sorgulama

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçları araştırıyor. Milli Piyango Tv ve Youtube kanalından canlı yayınlanan çekiliş yine büyük ilgi gördü. 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 'On Numara hangi günler çekiliyor, sonuçları açıklandı mı?' sorularının cevabı...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

On numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara çekilişi 19 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00 itibariyle gerçekleştirildi.

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19 MAYIS ON NUMARA KAZANDIRAN SAYILAR

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ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi haftada iki gün yapılıyor. Çekiliş her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

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15 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI 15 MAYIS 2023 AÇIKLANDI! ON NUMARA SONUÇLARI 15 MAYIS 2023 AÇIKLANDI!

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