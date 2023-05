19 Mayıs ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! On Numara hangi günler çekiliyor? Bilet ve sonuç sorgulama

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçları araştırıyor. Milli Piyango Tv ve Youtube kanalından canlı yayınlanan çekiliş yine büyük ilgi gördü. 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 'On Numara hangi günler çekiliyor, sonuçları açıklandı mı?' sorularının cevabı...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

On numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara çekilişi 19 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00 itibariyle gerçekleştirildi.

**

19 MAYIS ON NUMARA KAZANDIRAN SAYILAR

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi haftada iki gün yapılıyor. Çekiliş her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

15 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI