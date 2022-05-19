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19 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Sağanak var! 19-23 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu

19.05.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı yaşadıkları şehirlerde hava durumunun nasıl olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Sıcaklıklar 6 ila 10 derece düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamanın yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara'da dahil olmak üzere il il 19-23 Mayıs hava durumu bilgisine de yer verildi. Peki 19 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak? İşte 19-23 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu...

19 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Sağanak var! 19-23 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu

19 Mayıs Perşembe günü hava durumu ile 19-23 Mayıs haftasında havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren azalacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Perşembe günü için yapılan açıklama ve 19 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 19-23 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu ve detaylar...

19 MAYIS 2022 PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Ege, (Hatay hariç) Akdeniz, (Ankara ve Çankırı hariç) İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (2500m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yozgat, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde (2500 metre) yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklin görülmesi, Doğu Karadeniz, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORDU °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Hakkâri ve Şırnak hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

19-23 MAYIS İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak?

16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak?

hava durumu

hava durumu

hava durumu

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