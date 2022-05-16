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19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?

16.05.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs tatil mi sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle, 'Okullar tatil mi?' araştırmaları internet üzerinde hız kazandı. Binlerce öğrenci ve kamu çalışanı, '19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü?' sorularına yanıt arıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı? İşte 2022 resmi tatil takvimi.

19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?

19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ülke genelinde birçok etkinlik yapılacak. Birçok öğrenci ise bayramı fırsat bilerek 'Okullar tatil mi?' sorusunu araştırmaya başladı. '19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?' soruları, internet üzerinden en trend aramalarda yer almaya başladı. İşte 2022 resmi tatil günleri.

19 MAYIS TATİL Mİ?

Resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs, resmi tatil olarak kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 mayıs okullar tatil mi

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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