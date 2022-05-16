19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ülke genelinde birçok etkinlik yapılacak. Birçok öğrenci ise bayramı fırsat bilerek 'Okullar tatil mi?' sorusunu araştırmaya başladı. '19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?' soruları, internet üzerinden en trend aramalarda yer almaya başladı. İşte 2022 resmi tatil günleri.
Resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs, resmi tatil olarak kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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