19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayısta marketler açık mı?

19 Mayıs’ta marketler açık mı ? Gündemde en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Resmi tatil olarak kabul edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki, 19 Mayıs’ta marketler açık olacak mı? İşte detaylar...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektörler de 19 Mayıs'ta tatil oluyor. Çalışan özel sektör ise fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2021 tarihinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

19 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre marketler haftanın her günü açık olacak. Marketler, Pazartesi’den Cuma’ya hafta içi her gün sabah saat 09:00’dan akşam saat 20:00’a kadar açık olacak. Resmi tatil olan 19 Mayıs için özel bir detay belirtilmedi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yer alan saatler 19 Mayıs için de geçerli olacak. Hafta sonu ise marketler sabah 10:00 ile akşam 17:00 arasında hizmet verecek.

