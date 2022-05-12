HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? İşte 2022 resmi tatil takvimi

19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? İşte 2022 resmi tatil takvimi

12.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs resmi tatil mi sorusunun yanıtı, birçok öğrenci ve çalışan vatandaşlar tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, yurdun çeşitli yerlerinde yine etkinlikler yapılacak. Bu yıl 19 Mayıs'ın perşembe gününe gelmesiyle birlikte 19 ve 20 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? İşte 2022 resmi tatil takvimi.

19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? İşte 2022 resmi tatil takvimi

19 Mayıs resmi tatil mi, 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı, birçok öğrenci ve çalışan tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli etkinlikler yapılacak. Yaklaşan 19 Mayıs sebebiyle öğrenciler 2022 resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. Peki, 19 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Yani 19 Mayıs'ta hem okullar hem de birçok kamu, kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. 18 Mayıs Çarşamba günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor.

20 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatili ve 20 Mayıs Cuma gününün birleşip tatile katılıp katılmadığı hakkında resmi bir karar henüz alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

19 mayıs tatil mi

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
19 Mayıs yarım gün tatil mi olacak?19 Mayıs yarım gün tatil mi olacak?
Mide bulandıran olay! Teşhirciyi video kaydıyla ifşa ettiMide bulandıran olay! Teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti
Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildiBursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın ve dolar kuru fiyat beklentileri netleşti!

Gram altın ve dolar kuru fiyat beklentileri netleşti!

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Dikkat çeken detay! Yeni Vali, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Vali, tarihe geçti

Kanlı 'takı kavgası' olay olmuştu: Vur onları baba diye bağırmış

Kanlı 'takı kavgası' olay olmuştu: Vur onları baba diye bağırmış

Suriyeli kadınlarla dalga geçip böyle görüntülemişti!

Suriyeli kadınlarla dalga geçip böyle görüntülemişti!

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

'Var olan en kötü yağ' diyerek açık açık uyardı!

'Var olan en kötü yağ' diyerek açık açık uyardı!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.