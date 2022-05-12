19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? İşte 2022 resmi tatil takvimi

19 Mayıs resmi tatil mi, 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı, birçok öğrenci ve çalışan tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli etkinlikler yapılacak. Yaklaşan 19 Mayıs sebebiyle öğrenciler 2022 resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. Peki, 19 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Yani 19 Mayıs'ta hem okullar hem de birçok kamu, kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. 18 Mayıs Çarşamba günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor.

20 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatili ve 20 Mayıs Cuma gününün birleşip tatile katılıp katılmadığı hakkında resmi bir karar henüz alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

