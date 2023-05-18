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  4. 19 Mayıs sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sağlık ocakları tatil mi? Çalışma saatleri

19 Mayıs sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sağlık ocakları tatil mi? Çalışma saatleri

18.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ta sağlık ocaklarının açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Peki, 19 Mayıs sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sağlık ocakları tatil mi?

19 Mayıs sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sağlık ocakları tatil mi? Çalışma saatleri

19 Mayıs'ta sağlık ocaklarının açık mı, kapalı mı olduğu konusunda arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. 19 Mayıs'ta sağlık ocaklarına gidip ilaç yazdırmak ya da muayene olmak isteyenlerin yanı sıra hastanelere ilişkin detaylar da merak konusu oldu. İşte, 19 Mayıs'ta sağlık ocakları ve hastaneler ile ilgili ayrıntılar...

19 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs'ta sağlık ocakları kapalı olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle

19 MAYIS'TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs'ta hastaneler ve aile hekimleri kapalı olacak. Sadece Acil Servisler hizmet verecek.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

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19 MAYIS'TA NE OLDU?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır.

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Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

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19 MAYIS NEDEN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR?

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir.

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Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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