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19 MAYIS ŞİİRLERİ: İlkokul ve liseler için Atatürk ve kahramanlık temalı, kısa ve anlamlı 2-3-4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri

18.05.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs şiirleri için araştırmalar, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün için geri sayım devam ederken hız kazandı. Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır. İlkokul ve liseler için Atatürk ve kahramanlık temalı, kısa ve anlamlı 2-3-4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel 19 Mayıs şiirleri...

19 MAYIS ŞİİRLERİ: İlkokul ve liseler için Atatürk ve kahramanlık temalı, kısa ve anlamlı 2-3-4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri

19 Mayıs şiirleri vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan en güzel 19 Mayıs şiirlerini sizler için derledik. İşte, lkokul ve liseler için Atatürk ve kahramanlık temalı, kısa ve anlamlı 2-3-4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri...

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19 MAYIS ŞİİRLERİ

O GELİYOR

Yıl 1919,
Mayıs'ın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını,
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren,
Al yüzlü doğan güneş
Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar;
Siz de öyle bir anda yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular.
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş.

Yıl 1919,
Uyanın Samsunlular;
Uyumak ölüme eş,
Diriltin ruhunuzu,
Ufukta bir gemi var;
Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?
Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?
Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü,
İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır,
Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
Bir baş ki, gökler gibi bir küme yıldız yüklü;
Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor.

Yıl 1919
Mayısın on dokuzu
Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor.
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.

Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
Üzülmemek elde mi;
Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi
O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız, doldukça damarlara kan gibi,
Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,
Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi;
Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten
Karardı gözlerimiz.
Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz!

Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel;
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel.

Celal Sahir EROZAN

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19 MAYIS UYAN KALK YÜRÜ

Bu gün 19 Mayıs
Seni uyutuyorlar
Bak karanlık diyorlar
Uyan kalk
el altından
ülkeni satıyorlar.
Emeğini yiyorlar,
Kanını emiyorlar

İşçisi emekçisi
Hakkım nerde deyince
TAKSİM’de vuruyorlar
Baskı, şiddet, terörle
Korkutup sindiriyorlar…

Bu gün 19 MAYIS
Uyan, kalk da yürü…
Karanlık senden korksun
Aydınlık kucak açsın
Emeğini yiyenler
Kanını hep emenler
Senden korksun
Toplumu uyutmak isteyenler

Necva Kıyak

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19 MAYIS'TA NE OLDU?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır.

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Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

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19 MAYIS NEDEN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR?

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir.

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Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

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