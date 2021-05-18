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19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs tatil mi?

18.05.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na bir gün kala 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun cevabını merak ediyor. 17 gün süren tam kapanma süreci dün 17 Mayıs itibarı ile sona erdi ve kademeli normalleşme dönemine geçildi. Peki 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte yanıtı...

19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs tatil mi?

29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs'ta sona ermesinin ardından kademeli normalleşme dönemine geçildi. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na bir gün kala 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı sorusu merak ediliyor. Peki 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

17 Mayıs itibariyle başlayan kademeli normalleşme döneminde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) saat 21.00 ve 05.00 arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te sona erecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

18 ve 19 Mayıs tarihleri için Bakanlık tarafından ayrıca bir yasak getirilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kabine Toplantısı'nda 19 Mayıs'ta yasak olup olmayacağı konusuna değinmedi. Yani 19 Mayıs Çarşamba günü akşam 21:00'a kadar sokağa çıkma yasağı bulunmamakta.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, bu sene Çarşamba gününe denk gelmekte. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda pek çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında ayrıca özel sektöre de tatil oluyor. Özel sektör çalışanları fazla mesai ücreti alıyor.


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