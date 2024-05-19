19 Mayıs sözleri: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili en güzel, anlamlı, kısa sözler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili sözlere yönelik araştırmalar yapılır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve işgale karşı verdiği mücadelenin simgesi olan 19 Mayıs 1919 yılı Kurtuluş Savaşı’nın da başlangıç simgesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkması milli bayram olarak kabul edilen özel günlerden birisidir. Bu özel günü kutlamak isteyenler tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili sözler araştırılır.

19 Mayıs sözleri

19 Mayıs ile ilgili sözler şu şekildedir:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler katına çıkarmak ve bir sonraki nesillere bırakmak en büyük görevimizdir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

"Tüm engellere rağmen Atatürk ve arkadaşları ve tüm milletimizce verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti yeni nesillere emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak, diğer nesillere aktarmak ise yeni gelen gençliğin en özel görevidir."

"Milletin bütün umudu ve geleceği gençlerin anlayış ve enerjisine bağlıdır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

""Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki payansız muhabbetim değil; bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ziya serpmeğe ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir. (Mustafa Kemal ATATÜRK) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. (Mustafa Kemal ATATÜRK) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

"Gençliğin azmiyle, sporun heyecanıyla dolu nice 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarına! Hep birlikte daha nice zaferlere koşalım."

"Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere hediye etmesinin üzerinden yıllar geçse de gençlik ateşi hiçbir zaman sönmedi. 19 Mayıs tüm gençlerimize ve ulusumuza kutlu olsun!"

19 Mayıs ile ilgili en güzel, anlamlı, kısa sözler

19 Mayıs ile ilgili sözler kısa da olsa hissedilen duyguları ifade edebilir. Kısa 19 Mayıs sözleri şu şekildedir:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla yaşıyor ve bu ülke için can veren bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.19 Mayıs'ın 105. yılında tüm milletimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum."

"Bugün, geleceğin mimarları olacak gençlerimizin bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu olsun!"





