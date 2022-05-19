HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 19 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

19 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

19.05.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 19 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşecek. Son yapılan çekilişte 5 bilen 11 kişi 33.575,80 TL kazanmıştı. Peki 19 Mayıs Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

19 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 11 kişi 33.575,80 TL kazanmıştı. Peki 19 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

19 MAYIS PERŞEMBE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlenecek. Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan son çekilişte 5 kazanan 11 kişi 33.575,80 TL'nin sahibi olmuştu.

ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 2, 10 ,37, 38 ,39 ,48 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilanTanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilan
Piknik tüpüyle döverek öldürdüğü öne sürülmüştü! İfadesi ortaya çıktıPiknik tüpüyle döverek öldürdüğü öne sürülmüştü! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Erdoğan'dan çok net mesaj! 'Hayır diyeceğiz'

Erdoğan'dan çok net mesaj! 'Hayır diyeceğiz'

Biden'dan merak edilen 'Türkiye' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Biden'dan merak edilen 'Türkiye' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Polis memurunu şehit etmişti! Kan donduran olayda yeni gelişme

Polis memurunu şehit etmişti! Kan donduran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.