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19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 07:46 | Son Güncelleme

Hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00'da sona ererken şimdi de '19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda normalleşme adımları ve 19 Mayıs haftasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması konularının ele alınacağı öğrenildi.

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Türkiye koronavirüsle mücadelesine devam ederken vaka saysı ve ölü sayısındaki düşüş normalleşme adımlarını hızlandırdı. AVM ve berberler bugün ilk kez yeniden açılırken gözler bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle toplancak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısına çevrildi.

19 MAYIS'TA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kritik toplantıda ana gündem maddesinin yine koronavirüs olacağı öğrenilirken 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs için 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması kararının alınması bekleniyor.

BAZI İLLERDEKİ SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

Kritik toplantıda bazı şehirler için de seyahat kısıtlamasının sona erdirilmesi bekleniyor.

Son yapılan açıklamada Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'nın seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı.

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