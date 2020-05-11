19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Türkiye koronavirüsle mücadelesine devam ederken vaka saysı ve ölü sayısındaki düşüş normalleşme adımlarını hızlandırdı. AVM ve berberler bugün ilk kez yeniden açılırken gözler bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle toplancak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısına çevrildi.

19 MAYIS'TA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kritik toplantıda ana gündem maddesinin yine koronavirüs olacağı öğrenilirken 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs için 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması kararının alınması bekleniyor.

BAZI İLLERDEKİ SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

Kritik toplantıda bazı şehirler için de seyahat kısıtlamasının sona erdirilmesi bekleniyor.

Son yapılan açıklamada Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'nın seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı.



