HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 07:46 | Son Güncelleme

Hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00'da sona ererken şimdi de '19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında 19 Mayıs için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin yanında bazı şehirlere de seyahat kısıtlamasının kaldırılması gündeme gelecek.

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Türkiye koronavirüsle mücadelesine devam ederken vaka saysı ve ölü sayısındaki düşüş normalleşme adımlarını hızlandırdı. AVM ve berberler bugün ilk kez yeniden açılırken gözler bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle toplancak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısına çevrildi.

19 MAYIS'TA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kritik toplantıda ana gündem maddesinin yine koronavirüs olacağı öğrenilirken 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs için 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması kararının alınması bekleniyor.

BAZI İLLERDEKİ SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

Kritik toplantıda bazı şehirler için de seyahat kısıtlamasının sona erdirilmesi bekleniyor.

Son yapılan açıklamada Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'nın seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabilirizBilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz
Tartıştığı kocasını tabancayla vurduTartıştığı kocasını tabancayla vurdu
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları

En Çok Okunan Haberler

Eren Erdem isyan etti! 'Utanmaz arlanmaz şerefsizler'

Eren Erdem isyan etti! 'Utanmaz arlanmaz şerefsizler'

İran kendi gemisini vurdu

İran kendi gemisini vurdu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Selin Ciğerci yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Selin Ciğerci yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki güne dikkat

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki güne dikkat

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Diğer Haberler
Tartıştığı kocasını tabancayla vurdu

Tartıştığı kocasını tabancayla vurdu

İzmir'de alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı

İzmir'de alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı

Google'dan doodle sürprizi! Google Tomris Uyar'ı unutmadı

Google Tomris Uyar'ı unutmadı

İletişim Başkanı Altun: Muhalefet Türkiye için sevinmeyi öğrenmelidir

İletişim Başkanı Altun: Muhalefet Türkiye için sevinmeyi öğrenmelidir

Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar

Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar

Sokağa çıkma yasağı sonrası yaş kontrolü

Sokağa çıkma yasağı sonrası yaş kontrolü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.