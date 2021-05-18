19 Mayıs'ta banka, eczane ve postaneler açık mı? İşte banka, postane ve eczanelerin çalışma saatleri

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulamaya alınan tam kapanma sona erdi, 17 Mayıs tarihinden 1 Haziran’a kadar devam edecek kademeli normalleşme dönemine girildi.

Diğer yandan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor ve pek çok iş yeri faaliyetlerine ara veriyor. Bu kapsamda 19 Mayıs’ta banka ve postaneler kapalı olurken, eczaneler de nöbetçi usulüne göre hizmet vermeye devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısından çıkacak kararlar heyecanla bekleniyordu. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin bir bilgi vermedi.

19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiği takdirde banka, eczane ve postanelerin çalışma saatleri ve açık olup olmayacağına ilişkin ayrıntıların belli olması bekleniyordu. Tam kapanmada çalışma saatlerinde değişikliğe gidilen banka, postane ve eczanelerde yeniden eski rutinlerine dönmeye başladı.

Diğer yandan bankaların çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tam kapanma öncesinde müşterilerine bilgilendirme esajı gönderen Denizbank, Akbank, Halkbank, TEB, Yapıkredi, Türkiye İş Bankası, ING Bank, HSBC, Ziraat Bankası, Garanti, QNB Finansbank 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

Bununla birlikte 19 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar Çarşamba günü açık olmayacak.

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam kapanma döneminde de çalışmalarına devam eden eczaneler, kademeli normalleşme dönemi içerisinde bulundukları ilde uygulanan çalışma saatlerine geri döndüler.

Eczaneler, her zaman olduğu gibi resmi tatillerde nöbetçi eczane sistemi ile çalışmalarına 24 saat devam ediyor.

POSTANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Postaneler de resmi tatillerde çalışmayan kurumlar arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme döneminde çalışma saatlerinde düzenleme yapılması beklenen PTT’ler 19 Mayıs’ta açık olmayacak.

