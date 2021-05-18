HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 19 Mayıs'ta banka, eczane ve postaneler açık mı? İşte banka, postane ve eczanelerin çalışma saatleri

19 Mayıs'ta banka, eczane ve postaneler açık mı? İşte banka, postane ve eczanelerin çalışma saatleri

18.05.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs’ta banka, eczane ve postanelerin açık olup olmayacağına ilişkin merak devam ediyor. Diğer yandan 17 Mayıs’ta başlayan kademeli normalleşme döneminde banka, postane ve eczanelerin çalışma saatleri de belli oldu.

19 Mayıs'ta banka, eczane ve postaneler açık mı? İşte banka, postane ve eczanelerin çalışma saatleri

19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiği takdirde banka, eczane ve postanelerin çalışma saatleri ve açık olup olmayacağına ilişkin ayrıntıların belli olması bekleniyordu. Tam kapanmada çalışma saatlerinde değişikliğe gidilen banka, postane ve eczanelerde yeniden eski rutinlerine dönmeye başladı.

19 MAYIS'TA BANKA, ECZANE VE POSTANELER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısından çıkacak kararlar heyecanla bekleniyordu. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin bir bilgi vermedi.

Diğer yandan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor ve pek çok iş yeri faaliyetlerine ara veriyor. Bu kapsamda 19 Mayıs’ta banka ve postaneler kapalı olurken, eczaneler de nöbetçi usulüne göre hizmet vermeye devam edecek.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulamaya alınan tam kapanma sona erdi, 17 Mayıs tarihinden 1 Haziran’a kadar devam edecek kademeli normalleşme dönemine girildi.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta sonu yayınladığı genelgede hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Diğer yandan bankaların çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tam kapanma öncesinde müşterilerine bilgilendirme esajı gönderen Denizbank, Akbank, Halkbank, TEB, Yapıkredi, Türkiye İş Bankası, ING Bank, HSBC, Ziraat Bankası, Garanti, QNB Finansbank 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
Bununla birlikte 19 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar Çarşamba günü açık olmayacak.

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam kapanma döneminde de çalışmalarına devam eden eczaneler, kademeli normalleşme dönemi içerisinde bulundukları ilde uygulanan çalışma saatlerine geri döndüler.

Eczaneler, her zaman olduğu gibi resmi tatillerde nöbetçi eczane sistemi ile çalışmalarına 24 saat devam ediyor.

POSTANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Postaneler de resmi tatillerde çalışmayan kurumlar arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme döneminde çalışma saatlerinde düzenleme yapılması beklenen PTT’ler 19 Mayıs’ta açık olmayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
19 Mayıs'a özel Atatürk'ün sözleri19 Mayıs'a özel Atatürk'ün sözleri
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.