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19 Mayıs’ta bankalar açık mı? 19 Mayıs bankaların çalışma saatleri

19.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilen 19 Mayıs tarihi, milli mücadele ruhunun öne çıktığı önemli günler arasında yer alıyor. Birçok vatandaş ise 19 Mayıs’ın resmi tatil olması sebebiyle bankaların çalışma saatlerini de merak ediyor.

19 Mayıs’ta bankalar açık mı? 19 Mayıs bankaların çalışma saatleri

Bir sene içerisinde birçok resmi tatilde pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 2021 yılında ilk defa bir resmi tatilde sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir karar çıkmadı. Ancak resmi tatil olmasından dolayı birçok iş yeri bu tarihte çalışmayı durdurdu.

19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olan işletmeler arasında yer alıyor. Bu nedenle 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Aynı zamanda farklı bankalar arası işlem olan EFT de bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü hesaplara geçecek. Ancak aynı bankalar arası işlem olan havale ise resmi tatillerde de yapılabiliyor. Bu yüzden 19 Mayıs’ta aynı banka arasında para transfer işlemi gerçekleştirilebilecek.

Bankaların yanı sıra PTT’ler, kargo şubeleri, noterler ve devlet daireleri de kapalı olacak.

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