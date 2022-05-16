19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar 19 Mayıs’ta bankalar tatil mi? sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 18 Mayıs ile ilgili detayların yanı sıra, '19 Mayıs’ta bankalar tatil mi?', '18 ve 19 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı?' sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Dolayısıyla 19 Mayıs Perşembe günü bankalar kapalı olacak.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi, bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar 18 Mayıs günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilirler.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de bir gün resmi tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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