19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar 19 Mayıs’ta bankalar tatil mi? sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 18 Mayıs ile ilgili detayların yanı sıra, '19 Mayıs’ta bankalar tatil mi?', '18 ve 19 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı?' sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

19 MAYIS'TA BANKALAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Dolayısıyla 19 Mayıs Perşembe günü bankalar kapalı olacak.

18 VE 19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi, bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar 18 Mayıs günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilirler.

19 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de bir gün resmi tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

