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19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs marketler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

19.05.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı günde market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı beklentilerine karşın, yasak kısıtlamasının getirilmediği bugünde 19 Mayıs'ta marketler açık mı sorusu merak ediliyor. Peki 19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs marketler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? İşte yanıtı...

19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs marketler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmediği bugünde 19 Mayıs'ta marketler açık mı sorusu merak ediliyor. Peki 19 Mayıs'ta marketler açık mı?

19 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI? 19 MAYIS MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR, KAÇTA AÇILIYOR?

19 Mayıs Çarşamba yani bugün marketler hizmet vermeyi sürdürüyor. Hafta içi ve hafta sonu da marketler açık olacak. Hafta içi Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00 ve 20.00 arasında hizmet verecekken, hafta sonu Cumartesi- Pazar günleri 10.00 ve 17.00 arasında faaliyet gösterecekler. Market saatleri konusunda 19 Mayıs için herhangi bir ayrım belirtilmedi. Genelgede yer alan saatler uygulanmaya devam edilecek.

Son yayınlanan genelge kapsamında manav, kasap, market, kuruyemişçi, tatlıcı ve A101, ŞOK, BİM, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir. Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir."

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