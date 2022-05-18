19 Mayıs’ta Marmaray ücretsiz mi? sorusunun yanıtı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Öte yandan Ankara Başkentray ve İzmir'deki İZBAN'a ilişkin son durum da vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte 19 Mayıs’ta Marmaray ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi olacak? sorularının yanıtı...

19 MAYIS'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray ücretsiz olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray'ın ücretsiz olacağı ifade edildi.

19 MAYIS'TA BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre; Başkentray Ankara'da bu gece yarısından 19 Mayıs’ta saat 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecek.

19 MAYIS'TA İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir"

