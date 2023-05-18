19 Mayıs'ta ne oldu? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için geri sayım! İşte 19 Mayıs 1919 tarihinin anlam ve önemi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli olaylardan biri olarak bilinmektedir. Bu yıl, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutlayacağız. Birçok kişi "19 Mayıs'ta ne oldu, neden kutlanır?" sorularına yanıt arıyor. 19 Mayıs 1919 tarihinin anlam ve önemi ile konuya dair detaylar haberimizde...

19 MAYIS'TA NE OLDU?

19 Mayıs'ta Atatürk, Samsun'a ayak basmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye'nin dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bu gün "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk "Kurtuluş" yolunu açtı. Bu nedenle Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş döneminin sembolüdür.

Her senr 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır.

19 MAYIS NEDEN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR?

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kulandı, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

