HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 Mayıs'ta ne oldu? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için geri sayım! İşte 19 Mayıs 1919 tarihinin anlam ve önemi

19 Mayıs'ta ne oldu? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için geri sayım! İşte 19 Mayıs 1919 tarihinin anlam ve önemi

18.05.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ta ne oldu? Soru, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü öncesi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. Peki, 19 Mayıs'ta ne oldu, neden kutlanır? Bu gün neden Gençlik ve Spor Bayramı ilan edilmiştir? İşte 19 Mayıs 1919 tarihinin anlam ve önemi...

19 Mayıs'ta ne oldu? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için geri sayım! İşte 19 Mayıs 1919 tarihinin anlam ve önemi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli olaylardan biri olarak bilinmektedir. Bu yıl, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutlayacağız. Birçok kişi "19 Mayıs'ta ne oldu, neden kutlanır?" sorularına yanıt arıyor. 19 Mayıs 1919 tarihinin anlam ve önemi ile konuya dair detaylar haberimizde...

19 MAYIS'TA NE OLDU?

19 Mayıs'ta Atatürk, Samsun'a ayak basmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye'nin dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bu gün "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk "Kurtuluş" yolunu açtı. Bu nedenle Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş döneminin sembolüdür.

Her senr 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır.

19 MAYIS NEDEN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR?

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kulandı, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"ÖZGÜR"leştirilen ilk F-16'lar Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi"ÖZGÜR"leştirilen ilk F-16'lar Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...
Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi! Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi!
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.