19 Mayıs'ta ne oldu? İşte 19 Mayıs'ın anlam ve önemi...

19 Mayıs'ın anlam ve önemi ilk günkü gibi tazeliği koruyor. Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan ve dalga dalga tüm yurda yayılan bağımsızlık ateşi, 19 Mayıs’ta yakılmış oldu. O günden bu yana da yanmaya devam ediyor.

19 MAYIS'TA NE OLDU?

19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak bastı. Böylelikle itilaf devletlerine karşı verilecek olan Kurtuluş Savaşı’nın da ilk adımı atılmış oldu. Bu nedenle 19 Mayıs, Kurtuluş Savaşı’nın ilk günü olarak kabul edilir.

19 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Mustafa Kemal, Osmanlı Hükûmeti tarafından Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında yaşanan çatışmaların sonlandırılması için görevlendirildi ve kendisine 9. Ordu'nun müfettişliği verildi.

Müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşan Mustafa Kemal, bir hafta boyunca burada kaldı ve bu süreçte bölgede yaşanan çatışmaların sebebini araştırdı. Aynı zamanda işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynadı.

Mustafa Kemal, bu bir haftalık sürecin ardından Havza'ya geçti ve Havza'da geçirdiği 17 günün ardından şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etti.