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19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olur mu? 19 Mayıs'ta yasak var mı?

17.05.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için, bir süredir tartışmalar sürüyor. Tam kapanmanın 17 Mayıs tarihinde son bulması ve 19 Mayıs tarihinin resmi tatil olarak kutlanması birçok vatandaş için “19 Mayıs’ta yasak olur mu?” sorusunu akıllara getirdi. 16 Mayıs Pazar günü açıklanan “kademeli normalleşme” genelgesinde 19 Mayıs tarihi ile ilgili bir detay yer almadı.

19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olur mu? 19 Mayıs'ta yasak var mı?

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine gönderdiği “kademeli normalleşme” genelgesinde 19 Mayıs tarihi ile ilgili bir detay yer almamasına rağmen, bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir kabine toplantısı gerçekleştirileceği biliniyor. Tüm vatandaşın gözü, bugün yapılacak kabine toplantısına ve o toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi.

19 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

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17 günlük tam kapanmanın ardından bugün 1 Haziran’a kadar sürecek ‘kademeli normalleşme’ süreci başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasakları hafta içi akşam 21.00’de başlayacak. Cumartesi ve pazar kısıtlama devam edecek.

Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ve 17-18-19 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlandı. Bu yıl tam kapanma uygulaması sonrasına denk gelen 19 Mayıs, kademeli normalleşme tarihleri içerisinde yer alıyor. Bakanlığın kademeli normalleşme tedbirleri 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

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Ancak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel olarak tam gün bir kapatma yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bu sorunun, bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrasında cevaplanması bekleniyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil kabul edilmektedir.


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