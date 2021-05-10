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19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17 Mayıs’tan sonra yasak 19 Mayıs’a uzar mı?

10.05.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan günü yapılan son kabine toplantısından sonra 30 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan kesintisiz bir tam kapanma ilan edilmişti. Bayram bitimine denk gelen 17 Mayıs’tan sonra resmi tatil olarak kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için karar uzatılır mı tartışmaları halen sürüyor. Vatandaşlar, 19 Mayıs ile ilgili olarak çıkacak kararı merak ediyor.

19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17 Mayıs’tan sonra yasak 19 Mayıs’a uzar mı?

Ramazan Bayramı’nı da kapsayan tam kapanma sürecinde bu sene, vatandaşlar bayram coşkusunu evlerinde, sevdiklerinden ayrı olarak geçirecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın tam kapanmadan sonraki Çarşamba gününe denk gelmesi, tam kapanma sürecinin uzatılabileceği tartışmalarına sebep oldu.

TAM KAPANMA 19 MAYIS’A UZAR MI?

Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı.

sokağa çıkma yasağı

Tam kapanma süreci 29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başladı. Tam kapan sürecinin biteceği tarih ise 17 Mayıs saat 05.00 olarak açıklandı. Tam kapanma sürecinin uzatılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

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