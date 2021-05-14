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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

14.05.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Bu sene Çarşamba gününe denk gelecek olan 19 Mayıs gününde sokağa çıkma yasağı olup olmadığı sorusu vatandaşların gündeminde yer alan konulardan biri. Peki 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte yanıtı...

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs ile ilgili pek çok soru vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sene Çarşamba gününe denk gelecek olan 19 Mayıs günü için 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Tam kapanma sonrasında geçilecek olan dönemle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" demişti ve "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu ise yapmış olduğu bir açıklamada ''Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.'' şeklinde konuştu. Bu sebeple 19 Mayıs'ta yasak olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Fakat yeni yapılacak değerlendirmeler sonrası tam kapanma sonrası dönemle ilgili açıklamalar yapılması bekleniyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü ise resmi tatil olacak.

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