19 MAYIS TATİL Mİ? 18 Mayıs yarım gün mü, 20 Mayıs resmi tatile eklenir mi? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı son durum!

19 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili sonrası, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramın'da da okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından merak edildi. Vatandaşlar internette, 19 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, 20 Mayıs resmi tatile eklenir mi? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya dair detayları sizler için derledik.

19 MAYIS TATİL Mİ?

19 Mayıs bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Bilindiği üzere Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramı ve resmi tatilidir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek.

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak ama 18 Mayıs çarşamba günü okullar tatil edilmeyecek.

20 MAYIS RESMİ TATİLE EKLENİR Mİ?

20 Mayıs Cuma gününün resmi tatil ile birleşip birleşmeme konusunda henüz resmi bir karar alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdire haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2022’de perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Kurban Bayramı

2022’de 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2022’de cuma gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2022’de salı günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2022’de cumartesi gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.



