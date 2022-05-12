19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte, internet üzerinden '19 Mayıs tatil mi?' sorgulamaları yapılmaya başladı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan ve birçok öğrenci tarafından sorgulanan 19 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öte yandan öğrenciler 19 Mayıs'ın Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle, 20 Mayıs Cuma gününün de tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Yani 19 Mayıs'ta hem okullar hem de birçok kamu, kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. 18 Mayıs Çarşamba günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor.

20 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatili ve 20 Mayıs Cuma gününün birleşip tatile katılıp katılmadığı hakkında resmi bir karar henüz alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

