19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte, internet üzerinden '19 Mayıs tatil mi?' sorgulamaları yapılmaya başladı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan ve birçok öğrenci tarafından sorgulanan 19 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öte yandan öğrenciler 19 Mayıs'ın Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle, 20 Mayıs Cuma gününün de tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Yani 19 Mayıs'ta hem okullar hem de birçok kamu, kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. 18 Mayıs Çarşamba günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor.
19 Mayıs resmi tatili ve 20 Mayıs Cuma gününün birleşip tatile katılıp katılmadığı hakkında resmi bir karar henüz alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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