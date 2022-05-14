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19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? İşte 2022 yılı tatil takvimi

14.05.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs tatil mi sorusunun yanıtı hem öğrenciler hem de çalışan binlerce kişi tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil araştırmaları internet ortamında hız kazandı. Birçok kişi, "19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2022 resmi tatil takvimi ve detaylar.

19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? İşte 2022 yılı tatil takvimi

19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü sorularının yanıtı son günlerde Google üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Bu haftanın trend aramalarında yer alan 19 Mayıs tatil takvimi, binlerce öğrenci ve kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor. Öte yandan öğrenciler 19 Mayıs'ın perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle 20 Mayıs'ta tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? İşte 2022 yılı tatil takvimi.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Yani 19 Mayıs'ta hem okullar hem de birçok kamu, kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. 18 Mayıs Çarşamba günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor.

20 mayıs'ta okullar tatil mi

20 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatili ve 20 Mayıs Cuma gününün birleşip tatile katılıp katılmadığı hakkında resmi bir karar henüz alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

18 mayıs yarım gün mü

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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