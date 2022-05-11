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19 Mayıs tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün tatil mi?

11.05.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs tarihine dair pek çok soru vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü yurt genelinde büyük coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs'a yaklaşıyoruz. Çalışanlar ve öğrenciler 19 Mayıs'ın tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyor. İşte 19 Mayıs'a dair detaylar!

19 Mayıs tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün tatil mi?

19 Mayıs giderek yaklaşıyor. 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü yurt genelinde büyük coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte bazı sorular da gündeme geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan 19 Mayıs ile ilgili merak edilen noktaları aydınlatmaya çalıştık. İşte 19 Mayıs tarihine dair merak edilen ayrıntılar...

19 MAYIS TATİL Mİ OLACAK?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle resmi tatil sayılıyor.

19 Mayıs tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün tatil mi?

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs günü resmi tatil olmadığı için tatil olmayacak resmi kurumlar normal mesai düzeninde devam edecekler.

20 MAYIS TATİL Mİ, BİRLEŞECEK Mİ?

20 Mayıs tatil durumu ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili son dakika gelişmesi geldiği zaman habere eklenecek.

19 Mayıs tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün tatil mi?

19 MAYIS'TA NE OLDU, ÖNEMİ NEDİR?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da ilk adımı attığı Samsun, 103. yılında.

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır..

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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