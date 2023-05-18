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19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın vapur, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta toplu taşıma!

18.05.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak konusu olurken; vapur, otobüs, metro, metrobüs kullanacak kişiler konuya dair araştırma yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın vapur, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? İşte 19 Mayıs'ta toplu taşımada son durum...

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın vapur, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta toplu taşıma!

19 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi? Soru bir süre önce Resmi Gazete'de yayımalanan karar ile yanıt buldu. 19 Mayıs'ta vapur, otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçları kullanacak kişiler araştırmalarına hız verdi. İşte otobüsler dahil 19 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarında son durum...

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19 MAYIS'TA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz konuya dair resmi bir açıklama yapmadı. İstanbul’da resmi tatil günlerinde ücretsiz yolculuk hakkı sadece kişiselleştirilmiş kart sahiplerine sunuluyor. 19 Mayıs'ta geöen yıl olduğu gibi otobüslerin ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor.

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19 MAYIS’TA OTOBÜS, METROBÜS, MARMARAY BEDAVA MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

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2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

19 MAYIS'TA NE OLDU?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır.

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Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kulandı, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

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19 MAYIS NEDEN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR?

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

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metrobüs İETT Marmaray

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