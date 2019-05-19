19 Mayıs törenlerle kutlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk

Bugün, 1919'da Samsun'da başlattığınız istiklal mücadelemizin 100. yılını idrak ediyoruz.

100 yıldır iftiharla taşıdığımız istiklal ruhu, aziz milletimizin yürüyüşünde ve bağımsız devletimizin duruşunda bize ilham kaynağı olmuştur.

Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz; sadakatle, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan Cumhuriyetimize, demokrasimize, vatanımıza ve milletimizin hukukuna sahip çıkmaktadır.

Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bilgili, sağlıklı, ahlaklı, erdemli, manevi ve kültürel değerlerimizi sahiplenen, kendine, ülkesine ve insanlığa sorumluluklarını hisseden gençliğimiz için var gücümüzle çalışıyoruz.