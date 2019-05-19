HABER

19 Mayıs törenlerle kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'deki törene katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk

Bugün, 1919'da Samsun'da başlattığınız istiklal mücadelemizin 100. yılını idrak ediyoruz.

100 yıldır iftiharla taşıdığımız istiklal ruhu, aziz milletimizin yürüyüşünde ve bağımsız devletimizin duruşunda bize ilham kaynağı olmuştur.

Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz; sadakatle, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan Cumhuriyetimize, demokrasimize, vatanımıza ve milletimizin hukukuna sahip çıkmaktadır.

Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bilgili, sağlıklı, ahlaklı, erdemli, manevi ve kültürel değerlerimizi sahiplenen, kendine, ülkesine ve insanlığa sorumluluklarını hisseden gençliğimiz için var gücümüzle çalışıyoruz.

Son nefesimize kadar ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağımıza ve tutuşturduğunuz istiklal ruhunu yaşatacağımıza söz veriyoruz.

19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünde, sizi, bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyor, aziz hatıranız önünde hürmetle eğiliyorum.

Ruhunuz şad olsun."

Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından gençlerle merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Liseli Doğukan kendi kilosunda Avrupa şampiyonu olduLiseli Doğukan kendi kilosunda Avrupa şampiyonu oldu
Hakkari'de tıkalı toplardamar ameliyatı ilk kez yapıldıHakkari'de tıkalı toplardamar ameliyatı ilk kez yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Anıtkabir Atatürk Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gençlik ve spor bayramı

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Gelin Evi'nde bir ilk!

Gelin Evi'nde bir ilk!

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

18 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını başından vurdu!

18 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını başından vurdu!

Denizli'de 3,1 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 3,1 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.