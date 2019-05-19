19 Mayıs'ı zirvede kutladılar

Iğdır'da bir araya gelen dağcılar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılını, Kızıldağ'ın zirvesinde Türk bayraklarıyla kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 5137 Doğa Kulübü ve Iğdır Üniversitesi Dağcılık Kulübü sporcuları, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kızıldağ'ın eteklerinden tırmanışa başladı.

Sarp kayalıklar arasından zirveye ulaşan 14 sporcu, burada Türk bayrağı ve "Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartlar açarak 19 Mayıs'ı kutladı.

Etkinliğe Bingöl'den katılan Mustafa Utlu, AA muhabirine, Milli Mücadele'nin 100. yılında tırmanış yaptıklarını belirterek, "Oldukça mutlu olduk, burada bulunmaktan gurur duyuyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bugüne kadar özgürce yaşamamıza olanak sağlayan şehit ve gazilerimize minnettarız." dedi.

Iğdır Üniversitesi Dağcılık Kulübü Başkanı Gürkan Mengünoğul da 19 Mayıs dolayısıyla bu faaliyete katıldıklarını ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Etkinlik çok güzeldi. Böyle bir gün için etkinlikte bulunmak ayrı bir anlam kattı." diye konuştu.

Zirve töreninin ardından inişe geçen dağcılar, yaklaşık 2 saatte dağın eteklerine ulaşarak, etkinliği sonlandırdı.

