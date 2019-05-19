MUĞLA (AA) - Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Muğla'da "atabarı" oynandı.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformunca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 500 kişi katıldı.

Saat 19.19'da başlayan oyun, vatandaşların yoğun ilgi göstermesi üzerine bir kez daha oynandı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

