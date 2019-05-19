Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformunca kent meydanında gerçekleştirilen etkinlikte 150 kişi, saat 19.19'da diğer ülkeler ve illerle eş zamanlı olarak atabarı oynamaya başladı.

ÇORUM/AMASYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformunun iş birliğinde, 19 ülke ve 81 ilde hazırlanan proje kapsamında Çorum ve Amasya'da atabarı oynandı.

Proje kapsamında Çorum'da 150 kişinin uzun süredir provalar yaparak bugüne hazırlandığını belirten Sümeyra Şengül, "Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla 19 ülke ve 81 ilde aynı anda saat 19.19'da atabarı oynandı. Atabarı özel bir oyun. Mustafa Kemal Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşımıza atfedilen bir oyun." dedi.

İftar saatine denk gelen etkinliğin ardından katılımcılara iftarlık kumanya ikram edildi.

- Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe ise yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Saat 19.19'da başlayan oyuna vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Vali Osman Varol, Milli Mücadele ruhunun 100 senedir devam ettiğini belirterek, "Milli Mücadelemizin 100'üncü yılındayız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir grup arkadaşıyla birlikte Milli Mücadele ateşini yakmak için Amasya'ya adım attığı günün 100'üncü yılındayız. Bu 100'üncü yılda, o dönem milletini, vatanını kurtarmak için vatandaşlarımızın göstermiş olduğu coşku aynı şekilde devam ediyor. Hem ülkemizin dört bir yanında, hem yurt dışı temsilciliklerimizde Milli Mücadelemizin 100'üncü yılıyla ilgili çok coşkulu etkinlikler var." diye konuştu.

