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19 Mayıs'ın 100. yılı için "Dünya Atabarı Oynuyor" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:59 | Son Güncelleme

19 ülke ve 81 ilde hazırlanan proje kapsamında Çorum'da 150 kişi, sağanak altında atabarı oynadı, Amasya'daki etkinliğe ise yaklaşık 2 bin kişi katıldı

ÇORUM/AMASYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformunun iş birliğinde, 19 ülke ve 81 ilde hazırlanan proje kapsamında Çorum ve Amasya'da atabarı oynandı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Dünya Atabarı Oynuyor" projesine Çorum'dan katılım sağlandı.

Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformunca kent meydanında gerçekleştirilen etkinlikte 150 kişi, saat 19.19'da diğer ülkeler ve illerle eş zamanlı olarak atabarı oynamaya başladı.

Vatandaşlar da gösterinin ardından hep birlikte atabarı oynadı.

Etkinliğe, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül ve vatandaşlar katıldı.

Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformunun, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı kutlama etkinliklerinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla "Dünya Atabarı Oynuyor" projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Proje kapsamında Çorum'da 150 kişinin uzun süredir provalar yaparak bugüne hazırlandığını belirten Sümeyra Şengül, "Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla 19 ülke ve 81 ilde aynı anda saat 19.19'da atabarı oynandı. Atabarı özel bir oyun. Mustafa Kemal Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşımıza atfedilen bir oyun." dedi.

İftar saatine denk gelen etkinliğin ardından katılımcılara iftarlık kumanya ikram edildi.

- Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe ise yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Saat 19.19'da başlayan oyuna vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Vali Osman Varol, Milli Mücadele ruhunun 100 senedir devam ettiğini belirterek, "Milli Mücadelemizin 100'üncü yılındayız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir grup arkadaşıyla birlikte Milli Mücadele ateşini yakmak için Amasya'ya adım attığı günün 100'üncü yılındayız. Bu 100'üncü yılda, o dönem milletini, vatanını kurtarmak için vatandaşlarımızın göstermiş olduğu coşku aynı şekilde devam ediyor. Hem ülkemizin dört bir yanında, hem yurt dışı temsilciliklerimizde Milli Mücadelemizin 100'üncü yılıyla ilgili çok coşkulu etkinlikler var." diye konuştu.

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19 mayıs Amasya ATABARI Çorum proje

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