19 Mayıs’ın 100. yılında Ankara, kırmızı beyaza büründü

Ankara, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Türk bayrakları ile adeta kırmızı beyaza bürünen Ankara, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde çeşitli kutlamalara da ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği kutlama programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs 1919’un 100. Yıldönümünde şu mesajları verdi: “Sevgili gençler, hiç tevazu göstermeyin, bu başarı sizindir. Sizlerin varlığı, inancı ve inanılmaz desteğiyle Ankara’mız bugünleri gördü. 19 Mayıs 1919’da başlayan kutlu yürüyüşün yıldönümünde, sizlere inanarak ve güvenerek söylüyorum, o büyük ruh hep yaşayacak ve yaşatılacaktır. Bu vatan asla bölünemez, devletimiz asla yıkılamaz. Milletimiz en zayıf anında bile toprağına, namusuna, tarihine sahip çıkmış, yıkılmaz zannedilen düşmanlarıyla baş ederek, istiklalini korumuştur. Gururla ifade ediyorum ki bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecektir. 19 Mayıs’ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Yeni nesilleri bu bayram şuuruyla yetiştireceğiz. Atatürk’ün en büyük emanetlerinden birisi olan Ankara’yı lâyık olduğu yere, hep daha ileriye taşıyacak, bu ülkenin gözbebeği olarak koruyacağız.”

Başkan Yavaş’tan birlik çağrısı

AKM’deki programda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile birlikte Başkentlileri selamlayan Başkan Yavaş, terörle mücadelenin önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik çağrısı da yaptı:

“Terör yoluyla birliğimize kastedenler, bizden dehşet ve korkuya düşmemizi, içimize kapanmamızı, ayrışmamızı ve hayatımızı ona göre şekillendirmemizi isteyebilirler. Onlara prim vermeyeceğiz. Terörizm sonuç almış ve istediği gerçekleşmiş gibi davranmayacağız. Moralimizi yüksek tutacağız, siyasi görüşümüz her ne olursa olsun, birliğimizi ve kardeşliğimizi koruyacağız. Terörün amaç ve hedeflerini daima boşa çıkaracağız.”

Haluk Levent Başkentlileri coşturdu

Atatürk Kültür Merkezi’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor, Müzik ve Gençlik Topluluğu’nun (FOMGET) gösterileriyle renklenen kutlama programına yoğun ilgi gösteren Başkentliler, Kent Orkestrası’nın çaldığı unutulmaz şarkıları da birlikte seslendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sahneye birlikte çıktığı sanatçı Haluk Levent’in konser verdiği gecede, tek bir yürek olan vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ve fenerlerle Haluk Levent’e eşlik ettiler. Ünlü sanatçı Haluk Levent, Başkan Yavaş’ı Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemden tanıdığını belirterek, “Herhalde en fazla Beypazarı’nda konser verdim. Başkanımızla oradan tanışıyorum. Bugün de burada kendisiyle ve sizlerle birlikte olmak bana onur verdi” dedi.

Konseri izlemek için Ankara dışından da AKM’ye gelen vatandaşlar da, kutlama organizasyonu için Başkan Yavaş’a teşekkür etti.