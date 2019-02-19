19 Mayıs'ın 100'üncü yılı için Samsun'daki otellerde şimdiden yüzde 75 doluluk

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümüne hazırlanıyor. Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği(KATİD) Başkanı Murat Toktaş, 19 Mayıs haftası için yapılan rezervasyonlarla kentteki otellerin yatak kapasitelerinin yüzde 75 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Samsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere kente gelişinin 100'uncu yıl dönümü olan 19 Mayıs 2019'ı heyecanla bekliyor. Kent, bu tarihte yapılacak organizasyonlara hazırlanırken turizmciler de hazırlıklarını sürdürüyor. 100' üncü yıl coşkusunu Samsun'da yaşamak isteyen binlerce kişinin, il dışından kente gelmesi bekleniyor. 19 Mayıs haftası için yapılan rezervasyonlarla kentte bulunan otellerdeki yatak doluluk kapasitesi oranları ise şimdiden yüzde 75 seviyesine ulaştı.

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği(KATİD) Başkanı Murat Toktaş, 100 yılda bir yaşanacak 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünün Samsun ve Türkiye için bir prestij günü olduğunu belirterek, "19 Mayıs haftasını doğru planlama ve doğru aktivitelerle alnımızın akıyla çıkmayı hedefliyoruz. O tarihlerde bu şehri ziyarete gelmek isteyenlere otellerimizde odalarımızı ayırıp, bu havayı atmosferi yaşamak için Samsun'a gelecek olan kişilere öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Aşırı yoğunluktan dolayı trafikte, konaklama, yeme içme sektöründe problemler yaşanabilir. Bunları önlemek için mümkün olduğu kadar etkinliklerin aslında yıl içine yayılması gerekiyor. Elimizden geldiği kadar şehir dışından gelecek olan büyük kalabalığa güzel bir hizmet vermek istiyoruz. Güzel bir 19 Mayıs ve Samsun imajıyla misafirlerimizi yolcu etmek istiyoruz" dedi.

Toktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Rezervasyonlar geçen yıl Haziran, Temmuz aylarında başlamıştı. Böyle büyük organizasyonlarda da genelde hareketlilik 6 ay ile 1 yıl evvelinden başlıyor. O anlamda tesislerimiz odalarının satışını bitirmiş durumda. Samsun'da 30 konaklama tesisi var. 2 bin oda ve 4 bin yatak kapasitesine sahip. 19 Mayıs haftası için odalar yüzde 75 seviyelerinde doluluğa ulaştı. Rezervasyon için görüşmelerin devam ettiği ekipler de var. Biz insanlara 'yok' demek istemiyoruz. Hatta 19 Mayıs dönemine konulan bazı toplantılar kongreler, sempozyumları biraz ötelemeye ya da biraz geriye çekmeye çalışıyoruz ki sadece 19 Mayıs için ferdi olarak gelenlere bu hizmeti verelim istiyoruz."

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